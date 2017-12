incidente stradale

Grave incidente sulla Palermo - Mazara del Vallo, morta una donna

Una donna di 54 anni di Carini, D.C., è deceduta in un incidente stradale avvenuto al km 2+400 dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo...

Una donna di 54 anni di Carini, D.C., è deceduta in un incidente stradale avvenuto al km 2+400 dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione aeroporto, nei pressi di Isola delle Femmine, vicino all’imbocco della seconda galleria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna che era a bordo di una Fiat Panda avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale per i rilievi, i sanitari del 118 e gli uomini dell’Anas ed i vigili del fuoco. Il traffico si è paralizzato, formata nel primo pomeriggio una lunghissima coda di auto in autostrada fino in via Belgio.

