Grave incidente sulla Palermo-Mazara: 3 feriti uno dei quali incastrato tra le lamiere

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2017 - 17:46:12 Letto 786 volte

Grave incidente poco prima dello svincolo di Villagrazia di Carini, sulla Palermo-Mazara, dove un Fiat Doblò si è schiantato contro il guardrail ribaltandosi subito dopo.

Tre persone a bordo del mezzo, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere liberata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Due dei feriti sono stati portati a Villa Sofia, in stato di coma farmacologico, e uno a Partinico.

La carreggiata in direzione Palermo è rimasta chiusa tra gli svincoli di Cinisi e Villagrazia di Carini come riferisce l'Anas.

Indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente.

