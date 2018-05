incidente stradale

Grave incidente sulla statale tra Partinico e Alcamo: in due in gravissime condizioni **VIDEO**

Un 78enne palermitano si è scontrato con un 57enne di Borgetto. Entrambi arrivati in codice rosso in ospedale, lottano tra la vita e la morte

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 09:54:42 Letto 657 volte

Grave incidente ieri mattina sulla SS 113 tra Partinico e Alcamo. Avvenuto uno scontro frontale tra un furgone e un’auto, due uomini si trovano in gravissime condizioni. I due sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e sono arrivati in ospedale in codice rosso; sono attualmente ricoverati negli ospedali Villa Sofia di Palermo e Civico di Partinico.

Dalle ricostruzioni dell'impatto, alle quali stanno lavorando i carabinieri di Partinico, la Fiat Uno guidata da un palermitano di 78 anni si è scontrata con il Piaggio Porter dell'altro uomo coinvolto, 57enne di Borgetto. I due sono stati estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere delle auto ormai distrutte.

La situazione clinica più critica per l’uomo di 78 anni che si trova ricoverato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. L’anziano ha riportato diverse fratture. Nella notte è stato operato dai chirurghi ortopedici per le fratture al femore e alla tibia, ma ha riportato anche fratture alle braccia e un trauma toracico con contusioni polmonari.

