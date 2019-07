incidente

Gravissimo incidente a Palermo, donna investita da pullman

Un pullman ha investito una donna a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2019 - 18:41:20 Letto 472 volte

Grave incidente oggi a Palermo. Un pullman ha investito una donna in via Dante all’incrocio con via Brunetto Latini. Le condizioni della donna sarebbero serie.

Sul posto si trovano alcune volanti della polizia di stato e della polizia municipale e tre ambulanze.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!