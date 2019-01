incidente stradale

Gravissimo incidente sulla Agrigento-Palermo: morto uomo di 64 anni, 3 feriti

Un uomo di 64 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 Agrigento-Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2019 - 21:58:36 Letto 432 volte

Un uomo di 64 anni, Vito Mangiapane, di Cammarata, nell’Agrigentino, è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 Agrigento-Palermo, in territorio di Comitini. Mangiapane era alla guida di una Peugeot 206 e, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Lercara Friddi, la sua auto si è schiantata contro una Mercedes che viaggiava verso Palermo.

Il conducente di una terza vettura, un’altra Mercedes, che viaggiava verso Agrigento, per evitare l’incidente ha sterzato all’improvviso ed è uscito fuori strada. Quattro le persone che sono state portate, con tre diverse ambulanze del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Ed è proprio al pronto soccorso che s’è consumata la tragedia: il sessantaquattrenne non è riuscito a sopravvivere alle terribili ferite riportate nell’impatto. Gli altri tre feriti – la sorella di Vito Mangiapane, che viaggiava al suo fianco, e i conducenti delle due Mercedes G. Q., 55 anni, di Caltavuturo, e M. A. M., 53 anni, di Agrigento – sono stati ricoverati all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.

I feriti, subito dopo il drammatico impatto, erano rimasti incastrati nelle lamiere contorte delle autovetture e sono stati tirati fuori dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Dopo il grave incidente stradale, qualcuno che ha visto il grave incidente ha chiamato il 118. A richiedere l’intervento dei pompieri, considerato che c’erano automobilisti intrappolati, sono stati proprio i soccorritori del 118. La Polizia stradale di Lercara Friddi si è occupata dei rilievi, ma sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Comitini che si sono occupati, assieme al personale dell’Anas, della viabilità. La circolazione stradale è stata garantita a senso unico alternato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!