Green pass

Green pass, arriva la revoca per i positivi

Se ci si contagia con il coronavirus il Green Pass non sarà più operativo. È stato implementato il meccanismo di revoca della Certificazione,

Pubblicata il: 19/12/2021

E' in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso di pass falsi. A generare la revoca automatica in caso di positività è la 'Piattaforma nazionale-Dgc'. La stessa revoca sarà comunicata anche al Gateway europeo. Sarà poi annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde di guarigione.

