Green Pass

Green Pass, azione provocatoria di CasaPound negli istituti di credito: ''Vuoi prelevare i tuoi soldi? Vaccinati''

Azione provocatoria di CasaPound per protestare contro l'obbligo di green pass per accedere anche a servizi come banche e poste.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2022 - 15:05:10 Letto 465 volte

"Da domani senza la dose giornaliera di vaccino non potrai accedere ai soldi sul tuo conto", questo il messaggio che recitano centinaia di adesivi e cartelli a firma CasaPound attaccati sui bancomat dei maggiori istituti di credito.

"La nostra è un'azione provocatoria per protestare contro l'obbligo di green pass per accedere anche a servizi come banche e poste - si legge in una nota diffusa dal movimento - Ormai è palese che le misure del governo non abbiano nessun tipo di fondamento sanitario. Lo scopo è solo quello di costringere, con la minaccia e il ricatto, la popolazione a vaccinarsi per poter usufruire di servizi necessari. Il copione è sempre lo stesso: additare come criminale chi non si vaccina, nonostante non violi alcuna legge. I criminali, è ora di dirlo chiaramente, sono altri e siedono sulle poltrone governative: non c'è altro modo di definire chi, pur di non prendersi le proprie responsabilità politiche, cerca in ogni modo di gettare fango sui propri cittadini. Draghi, Sileri e i loro accoliti che vorrebbero rendere, parole loro, la vita difficile a chi non cede al ricatto, sappiano che esistono italiani che non si sono arresi e non si arrenderanno ora: saremo noi a rendere la vita difficile a questo circolo di burattini".

