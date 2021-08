Green pass scuola

Green pass, Bianchi: ''Un modo per tornare a scuola in sicurezza''

Arrivano le misure per far partire la scuola in presenza e sicurezza dal 1 settembre: Green Pass per il personale scolastico.

"Crediamo che il Green pass per il personale scolastico sia un modo per tornare a scuola in sicurezza; sarà possibile anche presentare il tampone. Abbiamo inoltre un poderoso programma per intervenire sulle classi piu' numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi nel recupero di apprendimenti, interventi per la messa in sicurezza delle aule e accordi per i trasporti. L'intervento è ampio", ha detto a Unomattina il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Arrivano le misure per far partire la scuola in presenza e sicurezza dal 1 settembre: dal Green Pass per il personale scolastico voluto dall'Esecutivo, al Piano scuola del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha ottenuto il via libera della Conferenza Unificata, al protocollo per la sicurezza al centro dell'incontro tra il ministero di viale Trastevere e i sindacati.

Previsto lo stop allo stipendio per i docenti dopo 5 giorni di assenza. "Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso" si legge nel comunicato diffuso al termine del Cdm.

Per "chi non si vuole vaccinare per diversi motivi, a parte quelli che non possono per cui è prevista esplicitamente una condizione diversa, ovviamente vi è l'invito a fare il tampone" ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa. "Se poi non venisse neanche fatto il tampone - ha aggiunto - è prevista una cosa molto chiara: il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e a ricorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione".

In classe andranno portate le mascherine ma l'obbligo di distanza di 1 metro andrà rispettata dove possibile. Il punto centrale, che sta a cuore a tutti, è la ripresa del nuovo anno scolastico in presenza: la chiusura sarà prevista solo in casi "eccezionali" di focolai o di rischio "particolarmente elevato" si legge nel provvedimento che introduce il Green pass obbligatorio per tutto il personale della scuola e dell'università. Un testo con misure stringenti, se è vero che prevede che il mancato rispetto delle disposizioni "è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

