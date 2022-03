Covid-19

Green Pass e mascherine al chiuso, Ricciardi: ''Devono restare, senza protezioni si rischia nuova ondata''

''Le attività al chiuso in questo momento fungono da moltiplicatori del virus, sarebbe un errore gravissimo e si rischierebbe un'ondata in estate'', ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2022 - 09:23:56 Letto 673 volte

"Se si allentasse tutto contemporaneamente, in un momento come questo in cui la curva dà segnali di ripartenza, sarebbe un errore gravissimo e si rischierebbe una ripresa dei contagi con un'ondata in estate, per questo le mascherine al chiuso devono restare, così come anche il certificato verde". Così Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute,

"Le attività al chiuso in questo momento fungono da moltiplicatori del virus. Bisogna fare molta attenzione perché il contagio si trasmette soprattutto in questi ambienti", conclude Ricciardi.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!