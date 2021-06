Green pass europeo

Green pass europeo, oggi il lancio ufficiale della piattaforma

Lancio ufficiale del certificato verde europeo, il titolo sarą riconosciuto ed inizierą ad essere usato in tutti i 27 Stati membri.

Finita la fase sperimentale per la piattaforma del pass Covid europeo, oggi ci sarà il lancio ufficiale del gateway Ue, con i primi Stati membri che si collegheranno. Tra questi - secondo quanto si apprende - anche l'Italia, che tuttavia non inizierà fin da subito, a differenza ad esempio della Grecia, ad emettere i certificati digitali.

Il via ufficiale del certificato Covid, ovvero quando il titolo sarà riconosciuto ed inizierà ad essere usato in tutti i 27 Stati membri, sarà comunque dopo la fine dell'iter legislativo dell'Ue, atteso per fine giugno.

