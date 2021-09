Green pass

Green pass lavoratori, scontro Governo-Sindacati su tamponi gratis

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, del pubblico e del privato, ma lo scontro più duro è sulla gratuità dei tamponi, su cui si registra l'insolita convergenza del mondo sindacale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/09/2021 - 09:24:48 Letto 442 volte

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, del pubblico e del privato. L'estensione del passaporto vaccinale, che, salvo sorprese, dovrebbe arrivare oggi in un Cdm fissato alle 16, passa da un unico provvedimento, che introdurrà l'obbligo per tutti coloro che, a partire da ottobre, si recheranno a lavoro.

I sindacati, spiega il leader della Cgil, hanno spinto per l'obbligatorietà, ma si sono sentiti rispondere che, per ora, non è questo l'obiettivo a cui mira il governo, "ci hanno detto che sarebbe difficile attuare i controlli - spiega Landini - ma così scaricano tutto sul mondo del lavoro". Ma lo scontro più duro è sulla gratuità dei tamponi, su cui si registra l'insolita convergenza del mondo sindacale con la Lega di Matteo Salvini e la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Sulla richiesta di rendere i test gratuiti fino a fine emergenza, i sindacati si sono sentiti rispondere picche, e assicurano che il governo -al tavolo oltre a Draghi erano presenti i ministri Giorgetti, Speranza, Orlando e Brunetta- sul provvedimento che si appresta a varare è un fronte compatto.

"Sulle sanzioni abbiamo chiesto che non sia possibile licenziare i lavoratori e su questo ci hanno dato garanzia. Ma non avendo il testo, ci riserviamo di vedere cosa scriveranno", dice Bombardieri. Per gli 'inadempienti', la sospensione dal lavoro dovrebbe scattare dopo 5 giorni, a seguire la stop dello stipendio. Come per la scuola. Ma le multe -anche se di questo con i sindacati al tavolo non si è parlato,- non dovrebbero essere previste nel provvedimento, spiegano fonti di governo all'Adnkronos.

Mentre sulla gratuità dei tamponi, salvo cambi di rotta decisi in corsa i costi dei test dovrebbero essere a carico dei lavoratori, non dello Stato né tantomeno delle imprese. Salvo per quei dipendenti che, per certificati motivi di salute, sono impossibilitati a vaccinarsi.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!