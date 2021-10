Green pass

Green pass, Ricciardi: ''Misura è efficace''

''Il green pass ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente'', ha detto Ricciardi, consulente del ministro della Salute.

"Il green pass ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente come è successo in Danimarca. Ci permetterà di tornare alla normalità e svolgere in sicurezza le attività al chiuso, alle quali non parteciperanno soggetti infetti e contagiosi". Così Ricciardi, consulente del ministro della Salute, intervistato da Repubblica. Il 90% di prime dosi di vaccino darebbero "un contributo straordinario alla sicurezza", ha detto Ricciardi. "Quindi il nostro stato di emergenza pian piano si può attenuare".

