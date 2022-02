durata green pass

Green pass, si va verso durata illimitata con booster: oggi Cdm

L'ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti 'boosterizzati', in attesa di capire cosa verrà deciso dalle autorità regolatorie sulla quarta dose.

02/02/2022

Tra i temi sul tavolo del governo c'è la proroga della validità del Green pass rilasciato ai vaccinati con tre dosi. L'ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti 'boosterizzati', in attesa di capire cosa verrà deciso dalle autorità regolatorie sulla quarta dose. Potrebbe essere modificato anche il sistema dei 'colori' per le regioni. Novità in arrivo anche per le quarantene nella scuola: il governo potrebbe valutare anche di uniformare le regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie.

A quanto si apprende, oggi alle 12 è prevista una riunione del comitato tecnico scientifico che, secondo quanto richiesto dal governo, dovrà esprimere un parere sulla gestione dei casi covid a scuola. Da più parti viene chiesta la Dad solo per chi non è vaccinato.

"Sulla scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare quindi siamo procedendo con un percorso condiviso con le Regioni" e la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati "è una delle ipotesi per semplificare le norme e credo che si possa arrivare a questo risultato", ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.

"Non c'è discriminazione per gli studenti che hanno deciso di non vaccinarsi perché possono continuare a fruire delle attività didattiche in Dad riservando alla presenza chi è stato vaccinato o i guariti", ha precisato dal canto suo Fabio Ciciliano, medico e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts).

Fonte: Adnkronos

