Green pass

Green pass trasporti, la nuova ordinanza: controllo anche a bordo dei treni, stop con un caso sospetto

Controllo del green pass anche a bordo dei treni in Italia e possibilità di fermare un convoglio se a bordo del treno c'è un sospetto caso covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2021 - 09:16:21 Letto 396 volte

Controllo del green pass anche a bordo dei treni in Italia e possibilità di fermare un convoglio se a bordo del treno c'è un sospetto caso covid. E' l'ipotesi prevista dalla nuova ordinanza emessa dal ministero dei Trasporti in accordo con il ministero della Salute e visionata dall'Adnkronos. Il green pass andrebbe controllato a terra, dunque prima di salire a bordo del treno, ma "qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio".

"In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da COVID19 - si legge infatti nell'ordinanza - la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!