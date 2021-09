Covid-19

Green pass, verso l'estensione. Speranza annuncia: ''In arrivo terza dose ai fragili''

Green pass esteso a tutti i luoghi di lavoro e terza dose di vaccino anti-Covid al via da settembre per i pazienti fragili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2021 - 09:07:03 Letto 440 volte

Green pass esteso a tutti i luoghi di lavoro e terza dose di vaccino anti-Covid al via da settembre per i pazienti fragili. Questa la road map del governo. In vista della cabina di regia, che probabilmente slitterà alla settimana prossima, da Confindustria e sindacati arriva un primo passo in avanti all'obbligo del certificato verde in ufficio o in fabbrica, ma solo se i costi dei tamponi non ricadano su aziende o lavoratori.

"Dobbiamo crescere ancora di più con le vaccinazione contro Covid-19 penso all'estensione del Green pass e ad ulteriori ipotesi che sono state dibattute e che possono consentirci, se dovesse servire, di rafforzare ancora di più la nostra campagna", ha detto dal canto suo il ministro della Salute Speranza, annunciando che "la terza dose di vaccino anti-Covid in Italia ci sarà, partiremo sicuramente già nel mese di settembre per le persone che hanno fragilità di natura immunitarie".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!