processo a Salvini

Gregoretti, il Senato autorizza processo a Salvini

Il Senato ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2020 - 16:35:42 Letto 385 volte

L’Aula del Senato ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, presentata del Tribunale dei ministri di Catania, per il caso Gregoretti. Respinto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia e da Fratelli d’Italia per ribaltare il primo via libera deciso a gennaio dalla Giunta per le immunità.

Il numero dei favorevoli e dei contrari, sarà reso noto solo dopo alle 19: i senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno infatti farlo fino al tardo pomeriggio comunicando il loro voto ai Senatori Segretari. L’esito dello scrutinio sarà ufficializzato solo allora. M5s, Pd, Italia viva e Leu avevano annunciato la loro contrarietà all’ordine del giorno, la Lega non ha partecipato al voto, FdI e Forza Italia hanno votato a favore.

Lega all'ARS "Salvini ha agito per interesse del Paese e della Sicilia"

"Siamo certi che Matteo Salvini ha operato, da Ministro dell'Interno, nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione, per la difesa e negli interessi del Paese.

Ma c'è di più, lo ha fatto anche negli interessi della Sicilia e del Meridione, che sono le vere zone di confine dell'Italia e dell'Europa, spesso abbandonate a fronteggiare gli sbarchi di clandestini. E che la sua fosse la politica più giusta lo dimostra il nuovo aumento di sbarchi nelle prime settimane del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a riprova del fatto che un atteggiamento più debole è percepito da chi ha interesse a favorire e sfruttare l'immigrazione clandestina come un vero e proprio incitamento", hanno dichiarato i deputati regionali de La Lega Sicilia all'Assemblea Regionale Siciliana, Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!