Gualtieri: '''No a nuovi lockdown''. In arrivo nuovo Dpcm con mascherine obbligatorie anche all'aperto''

Il nuovo Dpcm sarÓ presentato oggi al Consiglio dei ministri e varato dopo il passaggio in Parlamento.

05/10/2020

"Escludiamo nuovi lockdown, ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l'obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24.

Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure nazionali anticovid attese nel nuovo dpcm che sarà presentato oggi al Consiglio dei ministri e varato dopo il passaggio in Parlamento.



Sulla situazione nelle scuole oggi l'incontro tra l'Iss e la ministra Azzolina che, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, parla di "ottimo lavoro dei prof" per la sicurezza nelle scuole.

"Il virus sta tornando, ma noi siamo più forti, lo abbiamo già dimostrato. E per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia. Usiamo le mascherine e rispettiamo tutte le norme anti Covid. Dimostriamo al mondo chi siamo. Anche perché grazie al senso civico e all'atteggiamento responsabile degli italiani abbiamo superato già una volta questa crisi sanitaria". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

