Guardia Costiera, nei primi sei mesi dell'anno 135mila kg di pesce sequestrato

Le attività operative hanno interessato anche le acque di Palermo, Marsala, Catania, Milazzo e Lipari

Attiva senza sosta la Guardia Costiera, nell’attività di controllo pesca. Presentati gli esiti dei primi sei mesi del 2018 del piano JDP (Joint Deployment Plan) previsto dall’Agenzia Comunitaria per il controllo della pesca EFCA (European Fisheries Control Agency) con sede in Spagna. Il piano ha visto impegnati gli Stati dell’Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo, nello svolgimento di controlli mirati alla tutela del tonno rosso e del pesce spada.

I primi sei mesi dell’anno sono stati un periodo molto intenso sul fronte della lotta alla pesca illegale e del contrasto alla commercializzazione di pesce non tracciato e di dubbia provenienza. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ha elevato 2.268 sanzioni amministrative e 206 illeciti penali per un importo complessivo di oltre 5.200.000 € di sanzioni pecuniarie, e sequestrato oltre 135.000 kg di pesce pescato o commercializzato in contrasto con le vigenti norme europee e nazionali. Le attività operative hanno interessato anche le acque di Palermo, Marsala, Catania, Milazzo e Lipari.

La Direzione Marittima di Palermo nei primi mesi dell’anno ha effettuato controlli sull'utilizzo di reti illecite per la cattura di tonno rosso - specie ittica sottoposta ad un particolare regime di pesca - che hanno portato, nel mare di Marsala, al sequestro di alcune tonnellate di tonno rosso sbarcate su di un’imbarcazione da diporto per aggirare le stringenti misure nei confronti dei motopesca professionali. La Direzione Marittima di Catania e i dipendenti Comandi marittimi di Milazzo e Lipari hanno invece intercettato e posto sotto sequestro diverse imbarcazioni, sia professionali che da diporto, che avevano a bordo reti da posta derivanti illegali. E proprio qualche giorno fa il è arrivato il sequestro di circa 4.000 metri di reti illegali a bordo di una imbarcazione da diporto, nei pressi dell’isola di Lipari.

La quotidiana presenza in mare delle imbarcazioni della Guardia Costiera, con specifici compiti di vigilanza sulla pesca, è parte della strategia del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera volta a prevenire e reprimere le eventuali catture illecite, alla salvaguardia dell’ecosistema marino e alla tutela delle aziende di pesca che operano nella legalità e nel pieno rispetto delle norme contro le gravi distorsioni del mercato ad opera di coloro che operano invece con attrezzature e metodi illegali o in violazione delle norme di sicurezza della navigazione e del lavoro.

SEQUESTRO DELLA DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO - MARSALA

SEQUESTRO DELLA DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA - MILAZZO - LIPARI

