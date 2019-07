Guasto

Guasto agli impianti elettrici: sospesi i treni tra Palermo e Punta Raisi

Stop ai treni tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi.

10/07/2019

Stop ai treni tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi. A causa di un guasto agli impianti del Gestore della rete elettrica il traffico ferroviario è stato sospeso dalle 4:30 di oggi.

Per limitare i disagi, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra le due stazioni.

Altri disagi alla circolazioni ferroviaria per tutta l'estate anche sulla linea Messina-Palermo. Il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota ha reso noto che da mercoledì 10 luglio fino all'8 settembre prenderanno il via dei cantieri fra Gioiosa Marea e Patti per interventi di manutenzione straordinaria alla galleria Montagnareale.

