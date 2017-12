omicidio

Ha ucciso i suoi figli, adesso rifiuta le cure

È ricoverata in ospedale a Reggio Emilia ma rifiuta le cure Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che ha tentato il suicidio dopo aver ucciso i figli di 2 e 5 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/12/2017 - 16:29:23 Letto 567 volte

È ricoverata in ospedale a Reggio Emilia ma rifiuta le cure Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che ha tentato il suicidio dopo aver ucciso i figli di 2 e 5 anni a Luzzara. La donna, che a quanto si apprende non è in pericolo di vita, è piantonata in ospedale dai carabinieri.

I carabinieri, su segnalazione di un passante, hanno trovato la donna chiusa in auto nelle campagne di Luzzara con il corpo del bambino di 5 anni. In seguito sono stati effettuati accertamenti nella sua abitazione nel mantovano, dove i militari hanno trovato il corpo senza vita dell'altra figlia, di due anni, morta soffocata.

Ti potrebbe interessare? Uccide i figli di 5 e 2 anni e tenta il suicidio

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!