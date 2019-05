Hashish, crack e cocaina nel quartiere Brancaccio: due arresti a Palermo

droga

È di due arresti il bilancio di un servizio antidroga nel quartiere Brancaccio, a Palermo, da parte dei carabinieri.

È di due arresti il bilancio di un servizio antidroga nel quartiere Brancaccio, a Palermo, da parte dei carabinieri. In manette Michele Chiappone, 48enne di Cerda e Luigi Montana, 55enne residente a Caltabellotta. Per entrambi l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato movimenti sospetti in passaggio Nicola Barbato e hanno fermato un'autovettura guidata da Chiappone.

Durante la perquisizione del veicolo, il cane Ron ha segnalato la presenza di droga nascosta in un vano del portabagagli, consentendo ai militari di trovare 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi circa.

Addosso l'uomo aveva 1.900 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.

Durante i successivi controlli effettuati sul posto, i carabinieri hanno notato una persona che alla loro vista, ha tentato di fuggire e di disfarsi lungo il tragitto di una busta in plastica. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato ed identificato.

I militari recuperavano quindi la busta di plastica abbandonata da Montana. All'interno c'erano 32 grammi circa di hashish, 20 grammi circa di cocaina, 3,5 grammi circa di crack, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 565 euro, ritenuti provento dell’illecita attività.

Le sostanze stupefacenti, il denaro e l’autovettura sono stati sequestrati.

I due arresti sono stati convalidati con riti direttissimi dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Chiappone e gli arresti domiciliari per Montana.

