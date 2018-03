spaccio

Hashish e cocaina nascosti in casa: arrestato 34enne

Arrestato un 34enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2018 - 15:04:17

I Carabinieri della Compagnia di Partinico congiuntamente ai militari del Nucleo Cinofili Carabinieri di Palermo hanno tratto in arresto per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, Nourredine Nilaj, 34enne.

I Carabinieri durante un servizio di osservazione hanno notato l’uomo nascondere su di se qualcosa prelevato poco prima da un anfratto collocato sulla pubblica via. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un involucro con circa 80 grammi di hashish suddivisa in dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 6 panetti di hashish del peso complessivo di grammi 600; 1,5 grammi di cocaina e materiale idoneo al confezionamento nonché numerosi capi di abbigliamento contraffatti e confezionati per la vendita.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

