Hashish in auto e rifiuta il test antidroga: patente sospesa

La Polizia Stradale in occasione del periodo estivo intensifica i servizi. Segnalato un giovane consumatore di stupefacenti, decurtati 23 punti dalla patente ed elevate sanzioni per circa 2mila euro ad automobilisti indisciplinati.

Pubblicata il: 25/07/2019

Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la “Sottosezione della Polizia Stradale di Buonfornello” , nel corso dei servizi di vigilanza lungo le principali arterie nonché presso le aree di servizio, nei giorni scorsi, hanno fermato e proceduto al controllo, sulla SS 113, di un palermitano di anni 28. Poiché il giovane ha manifestato da subito chiari segni di nervosismo, i poliziotti hanno ritenuto di approfondire il controllo a suo carico e di estenderlo anche al suo veicolo: l’intuizione degli agenti si è rivelata esatta, infatti, occultata sotto il sedile del conducente è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Pertanto, il giovane è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per violazione del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti ed inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento atto a verificare se avesse o meno fatto uso di tali sostanze. In questo caso la normativa prevede la sospensione della patente e il sequestro per confisca del veicolo, nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Un’altra pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Buonfornello, presso l’area di servizio Caracoli Nord in A/19, invece, sempre nell’ambito dei servizi di controllo stradale, ha elevato sanzioni per circa 1.000 euro e decurtato 9 punti dalla patente al conducente di un complesso veicolare adibito al trasporto di merci pericolose, in quanto sono emerse delle irregolarità inerenti i tempi di guida e di riposo previsti dalla legge per i conducenti di tali mezzi.

Nella medesima area di servizio un altro veicolo commerciale è stato sanzionato per aver superato la massa di carico consentita, con sanzioni ammontanti a 1300 euro e la decurtazione di 4 punti.

