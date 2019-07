McDonald's

''Hey Mafioso'' il panino siciliano di McDonald's, M5S: ''Chieda scusa agli italiani per grave offesa''

Sull'app della nota catena di fast food un italiano avrebbe ricevuto il messaggio ''Hey Mafioso, try our new Bacon della Casa now! Bella Italia''.

“McDonald’s chieda scusa a tutti gli italiani” è la richiesta del M5S dopo l’episodio verificatosi in Austria dove sull’app della nota catena di fast food un italiano avrebbe ricevuto il messaggio “Hey Mafioso, try our new Bacon della Casa now! Bella Italia”.

La testimonianza, riportata dal giornale online Meridionews ha fatto indignare tutti. “Non è accettabile che lo sgradevole stereotipo Italia=mafia venga veicolato ancora nel 2019 con tale leggerezza - affermano i parlamentari palermitani Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica - Ancor più inaccettabile è che una pubblicità del genere sia opera di McDonald. Noi italiani preferiamo piuttosto venire ricordati per i nostri martiri eroi come Falcone e Borsellino che per combattere la mafia hanno perso la vita. Auspichiamo che McDonald rimedi al suo grave errore, magari con una campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla mafia”.

