Hotspot allo Zen, gruppo consiliare Pd Palermo: ''Siamo contrari e lo diremo in aula''

''Siamo contrari alla realizzazione dello Hot-Spot nel quartiere San Filippo Neri''.

"Siamo contrari alla realizzazione dello Hot-Spot nel quartiere San Filippo Neri. Gli uffici tecnici del Comune hanno dato parere negativo e dunque il Pd dirà un secco No durante il dibattito in Aula. Ci sono invece forze politiche presenti in Consiglio, come il Movimento 5 stelle, le cui contraddizioni su questi argomenti esplodono nel momento in cui devono prendere una posizione ed uscire dall'ambiguità , presentandosi divise e soprattutto in contrasto con quanto previsto nel mitico "Contratto", mostrando ancora una volta come questo "contratto" sia un accordo di potere tra loro e la Lega e non una reale condivisione di cose da fare. Forse qualcuno di loro finirà​ per suggerire di spostare l'hot spot all'aeroporto di Punta Raisi per non perdere tempo nell'eseguire le espulsioni con ponti aerei di tutti gli immigrati gia' richieste in campagna elettorale da Salvini e dalla Lega"​. Lo affermano i consiglieri del Partito Democratico al Comune di Palermo Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa, Rosario Arcoleo e Giovanni Lo Cascio.

"In linea con il nostro programma - proseguono - concordato col Sindaco, per la città, sintetizzato nella Carta di Palermo, e la posizione del Pd a livello nazionale, noi abbiamo sempre ragionato sull'inclusione e su provvedimenti come lo “Ius soli” per garantire ai bambini e a tutti coloro che nascono in Italia la cittadinanza e l'accoglienza piena. Altra cosa però è quella di controllare il flusso e gestire in modo equilibrato le prime 48 ore di arrivo degli immigrati in Italia, con adeguati standard sanitari e di accoglienza, evitando improvvisazione e spettacoli inverosimili come quelli che si sono verificati anche al porto di Palermo nei momenti di maggiore afflusso".

"Noi siamo contrari alla creazione di una zona militarizzata allo ZEN - affermano i consiglieri dem -. Il quartiere è già segnato da mille contraddizioni e problematiche, che un centro di questo tipo potrebbe solo acuire. Anzi, vorremmo, in linea con quanto suggerito, nel corso del nostro incontro di oggi, dal Centro Pio La Torre, - riqualificare la zona di Fondo San Gabriele attraverso la creazione di orti urbani, che -ricordo a tutti -, e per prima alla Sovrintendenza che ha già dato parere favorevole, essere zona di pregio storico, con reperti archeologici e terreno sequestrato alla mafia”.

"Siamo consci - concludono - del fatto che il parere richiesto al Consiglio Comunale è solo consultivo, ma ci adopereremo – insieme con la nostra deputazione regionale - perché i soggetti cui è demandata la decisione in merito, cioè l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente – nella persona dell'assessore Totò Cordaro e del Presidente Musumeci diano anch'esse parere negativo".

