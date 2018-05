caso hotspot

Hotspot, caso ancora aperto: il sindaco avrebbe garantito per 150 posti. Ferrandelli presenta interrogazione

Dopo i recenti sospetti del M5S ora anche il leader dell'opposizione si unisce alle critiche, rivolte al sindaco Orlando, di non aver fatto totale chiarezza sulla propria posizione

La potenziale realizzazione dell'hotspot allo ZEN 2, nella città di Palermo, rimane un tema controverso e discusso. Pochi giorni fa la nascita della struttura per migranti era stata unanimemente bocciata dal Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando; ora però Fabrizio Ferrandelli, capo dell'opposizione al Comune, ha presentato un'interrogazione riguardo alla posizione del sindaco stesso, dopo che ieri anche il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle aveva espresso i propri dubbi andando a "ripescare" documenti nei quali Orlando si sarebbe dichiarato disponibile alla realizzazione dell'opera.



Nell'interrogazione si chiedono “le motivazioni per le quali è stato dichiarato, dal capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, durante la seduta del 16 marzo 2017, che a Palermo sarebbero stati realizzati dei lavori su un’area acquisita dall’agenzia dei Beni confiscati – si legge nel testo - per la quale il Comune (e pertanto il Sindaco) avrebbe concesso piena disponibilità per avere 150 posti”.



“Se questo dovesse rispondere al vero – precisa Ferrandelli – andrebbe in completa contrapposizione con quanto dichiarato dal Sindaco durante la scorsa seduta di Consiglio. Mi chiedo inoltre quale sia pertanto l’effettiva posizione di questa amministrazione su tale progetto, considerato che la creazione di un Hotspot riguarda anche la tutela dei diritti umani e la realizzazione di un’opera che nessuno vuole”. Ferrandelli aveva già criticato platealmente Orlando in sede di bocciatura della proposta a Sala delle lapidi, accusandolo di essere presente solo per discutere decisioni già dichiaratamente condivise, e abbandonando l'aula insieme ai "suoi" Coraggiosi al momento del discorso del sindaco per poi rientrarvi in occasione della votazione.



Il tema è stato affrontato in conferenza dei Capigruppo, alla presenza dell’assessore all'Ambiente e Territorio della Regione siciliana, Toto Cordaro. “Non posso che esprimere soddisfazione – dichiara Cesare Mattaliano, capogruppo de I Coraggiosi al Comune - per la piega che ha preso l’incontro e per il sostegno dell’assessore nei confronti delle nostre posizioni”.

