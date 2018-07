caso hotspot

Hotspot, c'è il no della Regione ma per motivi tecnici. Orlando ''La nostra è scelta di valori''

Il Consiglio Regionale dell'Urbanistica ha bocciato la costruzione di un hotspot a Palermo, ma apparentemente per ragioni progettuali. Il sindaco si fa portavoce del Consiglio comunale e continua a difendere i diritti dell'uomo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 09:28:35 Letto 384 volte

Ancora hotspot, stavolta però per provare a dire definitivamente "basta" all'opera che l'amministrazione del Comune di Palermo pare proprio non voler realizzare, di comune accordo con l'opposizione come di rado succede. E ora anche la Regione manifesta la propria contrarietà, seppur con qualche nota stonata.

"La bocciatura della proposta di realizzazione di un hot-spot a Palermo da parte del Consiglio Regionale dell'Urbanistica è certamente un fatto positivo", ha affermato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, "ancorché apparentemente legato esclusivamente a motivi tecnici legati al progetto". Bocciatura sì, dunque, ma secondo il sindaco non per ragioni di umanità e inclusione.

Orlando però prosegue sulla linea dell'intero Consiglio comunale: "Come chiaramente espresso dal Consiglio comunale all'unanimità - ha messo in chiaro per l'ennesima volta - la città di Palermo e tutta la sua comunità sono contrarie a creare centri nei quali è violata la dignità degli esseri umani e la cui liceità sotto il profilo del diritto è ancora tutta da dimostrare. Il nostro 'no' all'hotspot non è e non sarà mai soltanto una scelta tecnica, quanto piuttosto una scelta di principio e di valori".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!