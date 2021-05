vaccino anti-covid

Hub Fiera di Palermo aperto h24, Musumeci: ''Ulteriore impulso alla campagna vaccinale in Sicilia''

''L'iniziale diffidenza da parte di alcuni verso la vaccinazione sembra ormai superata'', dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"L'apertura di questo nuovo polo è un ulteriore impulso alla campagna vaccinale in Sicilia, che proprio ieri ha superato i due milioni di dosi somministrate. Ormai, giorno dopo giorno, nonostante ci sia ancora qualche problema con l'approvvigionamento dei vaccini, sembra che la macchina abbia ingranato la marcia giusta". Lo dice in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, assente giustificato, per via delle precauzioni adottate dopo la positività di un componente della sua giunta, alla inaugurazione del nuovo padiglione della Fiera del mediterraneo, a Palermo, che aprirà i battenti alla mezzanotte di giovedì e che si occuperà di somministrazioni dalle 24 alle 8 del mattino.

"Anche l'iniziale diffidenza da parte di alcuni verso la vaccinazione sembra ormai superata. Che il centro dell'ex Fiera del Mediterraneo possa essere il primo in Italia a funzionare ventiquatt'ore al giorno rappresenta per il mio governo un ulteriore motivo di orgoglio. Per questo voglio ringraziare la Protezione civile regionale, i volontari, la struttura commissariale per l'emergenza Covid a Palermo e tutti i sanitari impegnati in questa comune battaglia. Sono certo che, con la collaborazione di tutti, usciremo presto dal tunnel", ha concluso.

