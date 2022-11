migranti

Humanity 1, primo provvedimento del Governo: ''Resti in rada''

Alla nave Humanity 1 viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere in acque italiane per vedere le emergenze di carattere sanitario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2022 - 00:57:29 Letto 779 volte

Sul tema migranti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, annuncia il primo provvedimento interministeriale del governo: "Alla nave Humanity 1 che sta entrando nelle acque davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere in acque italiane per vedere le emergenze di carattere sanitario".

Piantedosi assicura che l'esecutivo si farà "carico di tutte le persone che hanno bisogno, come le donne incinte o i bambini. Rispettiamo le persone e le esigenze umanitarie: ma all'esito della verifica le persone che non rientrano dovranno rimanere a bordo e tornare in acque internazionali".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Fonte Immagine: Twitter SOS Humanity

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!