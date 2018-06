maxi blitz

I ''fantasmi'' di Termini Imerese: sventati due gruppi criminali, 13 arresti

Responsabili a vario titolo di numerosi reati, alle bande sono stati attribuiti due recenti colpi a Termini Imerese: uno ai danni di due anziani, l'altro al cinema ''Eden''

Talmente bravi che le forze dell'ordine avrebbero dovuto cercare dei fantasmi. Prende ispirazione da queste parole intercettate l'operazione "Ghostbuster", il maxi blitz effettuato alle prime ore della mattina dai carabinieri di Termini Imerese e Palermo con il supporto del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. I militari hanno eseguito 13 misure cautelari nei confronti dei membri di due distinti gruppi criminali, responsabili dei reati di tentata estorsione, furto aggravato, rapina, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Condividendo l’impianto accusatorio dei carabinieri e della Procura di Termini Imerese, realizzato anche tramite intercettazioni ambientali, il gip ha emesso le ordinanze.

Provvedimento di custodia cautelare in carcere per i termitani Calogero Costanza, 39 anni, Marco Landriscina, 43, Giacomo Cirlincione, 23, Dario Costanza, 23, Salvatore Cassar, 33 e Jonathan Cassar, 24; arresti domiciliari per Eugenio Billeci, 31 anni, Giuseppe Chiara, 42, Bellaville Salvatore, 20 e Nicasio Concialdi, 25, tutti di Termini Imerese; infine, obbligo di dimora con presentazione alla Polizia Giudiziaria per il termitano V.B., 20 anni, e per due persone di Trabia, G.N., 38 anni e un ventenne.

Durante le indagini i carabinieri hanno potuto appurare il coinvolgimento degli arrestati in due colpi che hanno scosso la comunità di Termini Imerese: una rapina a danno di due anziani presso la loro abitazione, durante la quale i malviventi erano riusciti a trafugare oltre 5.000 euro in contanti, e il furto presso il cinema "Eden", da cui erano spariti una macchinetta professionale per fare i pop corn, dal valore superiore a 1.000 euro, e numerose bevande e snack del bar. Proprio in occasione di quest’ultimo colpo sono venute fuori le intercettazioni sulla presunta "invisibilità" della banda. Ma i fantasmi sono stati scovati.

Parole d'apprezzamento per l'operazione dal sindaco Francesco Giunta: "I cittadini ringraziano e acquisiscono maggiore sicurezza quando si concretizzano azioni del genere, che dimostrano l'attenzione delle Forze dell'Ordine anche nelle attività di contrasto alla microcriminalità", ha dichiarato il primo cittadino. "Da amministratori, però, siamo consapevoli che per combattere adeguatamente il fenomeno della illegalità occorre intervenire nel profilo sociale - ha concluso Giunta - di concerto con la scuola, soprattutto con una programmazione, da parte del governo nazionale e di quello regionale, che combatta la dispersione scolastica e crei occasioni di lavoro per togliere manovalanza alla mafia e alla criminalità organizzata".

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

