I funerali del clochard a carico del Comune e i commercianti della zona

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2018 - 17:29:11 Letto 391 volte

Si svolgeranno domattina alle 10 alla ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi (via Torremuzza 28) i funerali di Aid Abdellah, il clochard da tutti conosciuto come Aldo, ucciso domenica scorsa.

La cerimonia laica è stata organizzata dal Comune e da un gruppo di commercianti della zona in cui l'uomo è morto.

Il Sindaco ha disposto che nella giornata di domani siano esposte a mezz'asta le bandiere negli edifici comunali e ha disposto la presenza del gonfalone cittadino alla cerimonia.

