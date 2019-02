funerali

I funerali di Claudio Amorosi a Mondello, le lacrime della madre

Oggi l'ultimo saluto a Claudio Amorosi, figlio del titolare del bar Renato a Mondello. Una folla di persone si Ŕ stretta al dolore della famiglia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2019 - 15:46:32 Letto 440 volte

Oggi l’ultimo saluto a Claudio Amorosi, figlio del titolare del bar Renato a Mondello. Una folla di persone si è stretta al dolore della famiglia Amorosi, del padre Renato e della madre Valeria Pagano distrutta dal dolore per la perdita dell’amato figlio.

La chiesa di Mondello in paese era piena di persone sin dalla mattina. Tantissima gente non è riuscita ad entrare e ha atteso fuori l’uscita della bara.

Il ventinovenne, nato in Brasile, era alla guida di una Jeep Renegade di cui ha perso il controllo tra via Gaetano Daita e via Torrearsa.

La vettura prima è finita contro una delle auto in sosta e poi si è ribaltata, danneggiando altri sei mezzi, e finendo la sua folle corsa al centro dell’incrocio.

