I gilet arancioni domenica a Palermo

Il Movimento Gilet Arancioni chiama i Siciliani a votare, 14 giugno 2020 in Piazza del Parlamento a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2020 - 09:38:19 Letto 353 volte

Il Movimento Gilet Arancioni dopo aver depositato il documento che chiede le dimissioni immediate del Governo Conte e il ritorno alla Lira, chiama i Siciliani a votare, 14 giugno 2020 in Piazza del Parlamento a Palermo, importantissimi punti cardine per la Sicilia.

Come già noto, in data 3 giugno 2020 il Movimento Gilet Arancioni dopo essersi riuniti in trentatré piazze dei capoluoghi e delle principali città d'Italia si sono dati appuntamento a Roma per approvare il documento in cui si chiedono le dimissioni immediate di Giuseppe Conte.

Le stime ufficiali parlano di oltre 40 mila votanti del documento che nella stessa giornata è stato consegnato personalmente dal Presidente del Movimento Antonio Pappalardo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Repubblica ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire da lunedì 8 giugno, il MGA ha posizionato un gazebo permanente in Piazza del Popolo in Roma posizionando inoltre dei gazebo nelle piazze dei capoluoghi di regione per continuare l'operato del Movimento raccogliendo ad oltranza le firme del popolo.

