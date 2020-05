gilet arancioni

I gilet arancioni protestano in tre piazze italiane, rabbia contro il Governo *VIDEO*

Slogan e cori contro il governo durante la manifestazione in Piazza Duomo, a Milano, dei gilet arancioni.

Malcontento in alcune piazze italiane. Un migliaio di persone si sono radunate in mattinata in Piazza Duomo a Milano per una manifestazione dei 'gilet arancioni', un movimento di protesta che chiede, tra l'altro, il ritorno alla "lira italica" e un "governo votato dal popolo".

Il movimento di protesta fondato dall'ex generale Antonio Pappalardo ha manifestato in diverse città italiane per protestare contro il governo.

Nel corso della manifestazione a Milano la maggioranza dei partecipanti non ha rispettato le distanze di sicurezza per l'emergenza Covid e si sono verificati di fatto alcuni assembramenti anche attorno ai rappresentanti del movimento che parlavano al microfono, dopo aver steso striscioni a terra. Alcuni dei partecipanti della manifestazione a Milano tenevano anche le mascherine abbassate mentre urlavano cori di protesta, scattano identificazioni e denunce .

E anche a Bologna è stato necessario un passaggio della polizia per invitare i manifestanti, che si sono dati appuntamento a Piazza Maggiore per una protesta contro il Governo, a tenere le distanze di sicurezza e a indossare la mascherina. Gruppi di persone, tra cui anche alcuni Gilet arancioni, si sono ritrovati sul Crescentone, con striscioni e bandiere, per questa iniziativa senza però rispettare le misure per contenere i contagi da Covid-19 e creando assembramenti.

Gilet arancioni in piazza anche a Torino, dove qualche centinaio di persone si sono radunate in piazza Statuto, nel centro della città, per una manifestazione di protesta al grido di 'libertà, libertà'.



I gilet arancioni chiedono la fine del governo Conte, l'istituzione di un'Assemblea Costituente e la coniazione di una moneta nazionale.

La manifestazione si è svolta pacificamente e senza particolari intoppi, anche se qualche partecipante non indossava la mascherina.

