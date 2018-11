sciopero medici

I medici incrociano le braccia, interventi sospesi e disagi per tutti *VIDEO*

Oggi lo stop a migliaia di interventi chirurgici programmati negli ospedali ed inevitabili disagi per i cittadini: medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale incrociano infatti le braccia per 24 ore.

Hanno incrociato le braccia perché vogliono un rinnovo contrattuale adeguato. Sciopero dei medici in tutta Italia e quindi anche in Sicilia.

Alla base dello sciopero, la richiesta di maggiori fondi per la Sanità pubblica, che i sindacati dei camici bianchi definiscono "ormai al collasso", ed il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. Ma la protesta, tengono a precisare le organizzazioni sindacali, è anche a favore dei cittadini stessi, per garantire a tutti un'assistenza adeguata. Oggi sit-in davanti l’assessorato regionale a Palermo.

"E' solo l'ultima offesa della sanità pubblica ai medici ospedalieri. Forse la più imbarazzante degli ultimi vent'anni subita da una classe medica già profondamente vessata dalla mancanza di organico e per questo obbligata a turni così massacranti da mortificare dignità e valore della professione. Dopo dieci anni di blocco contrattuale è scandaloso umiliare ancora una volta un'intera categoria, proponendo un aumento della retribuzione del 2.90% a fronte del 3.48% di aumento dei contratti pubblici, escludendo dal monte salari indennità di esclusività e retribuzione individuale di anzianità, che tra l'altro non sono state accantonate dalle regioni". Questo il commento di Franco Lavalle, segretario nazionale U.S.S.M.O. (il sindacato medici ospedalieri Universo Sanità ) in occasione dello sciopero nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, in corso a Palermo, in piazza Ottavio Ziino, davanti all’assessorato regionale alla Salute.

"Questa mobilitazione - sottolinea il segretario nazionale - è l'estrema ratio per denunciare tutte le aspettative inattese dai vari governi che si sono avvicendati e le condizioni di continua delegittimazione in cui i medici ospedalieri esercitano il loro lavoro per garantire la salute di tutti nonostante i sacrifici e le difficoltà nell'applicare i principi fondanti di scienza e coscienza della professione in un clima generale di grande disagio sociale".

"Non si tratta solo di accordi contrattuali mortificanti - spiega Vella - . Diritto alla cura e diritto a curare, restituendo il giusto valore alla professione, sono due facce della stessa medaglia dove al centro c'è la persona. Assunzioni e risorse adeguate del Fondo sanitario nazionale (Fsn) per assicurare a tutti i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono l'unico ossigeno possibile per salvare il Ssn anche da un processo di privatizzazione che sta stravolgendo la sanità pubblica".

"La politica è chiamata perciò a fare delle scelte urgenti - conclude - a protezione di un sistema ancora riconosciuto tra i migliori in Europa grazie alla responsabilità e alla passione dei medici, ma che oggi si sta sgretolando".

