I palermitani ''dribblano'' i divieti e viaggiano verso le seconde case

Nonostante i divieti, tanti palermitani si stanno recando in queste ore verso le seconde case per trascorrere le giornate di festa.

Esodo verso le case di campagna. Nonostante i divieti, tanti palermitani si stanno recando in queste ore verso le seconde case per trascorrere le giornate di festa, come Pasqua e Pasquetta.

Come testimonia la foto postata su facebook da alcuni giornalisti, molte vetture stanno percorrendo viale Regione Siciliana per raggiungere appunto i luoghi di villeggiatura.

Anche questa mattina c’erano stati vari episodi di assembramento come al mercato di Ballaro’.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Palermomania.it, i posti di blocco hanno rallentato la circolazione ma molti automobilisti, dichiarando di volersi recare in un noto supermercato, hanno poi aggirato i controlli e proseguito verso altre mete.

