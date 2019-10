precariato

I precari dell'Asp sul piede di guerra: ''Stabilizzateci''

I sindacati chiedendo l'pplicazione della Madia per intero a tutta la platea dei precari e nel rispetto della normativa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2019 - 12:11:19 Letto 367 volte

Sciopero dei precari dell’Asp di Palermo oggi. La protesta è stata indetta dalla Fials-Confsal e ha visto l'adesione della Cisal. I sindacati chiedendo l’applicazione della Madia per intero a tutta la platea dei precari e nel rispetto della normativa. Dunque coinvolgendo i sindacati e senza alcun cambio di qualifica. L'Asp ha invece avviato la stabilizzazione di una parte del personale e prevedendo il cambio di mansione.

Il segretario della Fials Palermo, Enzo Munafò e il vice Giuseppe Forte hanno chiesto l’autorevole intervento dell’assessore regionale della Salute, “affinchè si possa giungere alla risoluzione definitiva della vertenza che vede i 647 lavoratori privati del diritto alla loro stabilizzazione, dopo oltre 25 anni di precariato, pur in presenza di una legge nazionale, di una legge regionale e della circolare assessoriale che garantiscono le procedure di stabilizzazione già applicate nella Regione Siciliana”.

Nei giorni scorsi l’Asp aveva annunciato l’avvio dell’iter di stabilizzazione solo per una parte di questo personale. La Fials ha ringraziato l’assessorato per l'impegno profuso ma ha chiesto “un ulteriore sforzo in direzione dell'applicazione integrale della legge Madia, pur prendendo atto che la dottoressa Faraoni ha fatto un passo avanti in direzione di Fials e dei precari Asp applicando la Madia, ma chiediamo che venga applicata nella sua interezza, senza cambiare e consultando i sindacati".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!