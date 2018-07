emergenza rifiuti

I rifiuti invadono ancora parte della Sicilia, disagi anche a Palermo

Da Palermo a Marsala, rifiuti ovunque.

Uno spaccato che ormai è praticamente consuetudine ogni qualvolta che arriva l’estate. Da Palermo a Marsala, rifiuti ovunque. Proprio da Marsala, Il sindaco, Alberto Di Girolamo, lancia l’allarme perché a Trapani e provincia, nel pieno della stagione estiva, si rischia l’emergenza sanitaria. La discarica locale è in gravi difficoltà e accoglie i rifiuti con una turnazione molto stretta, mentre l’impianto privato Sicilfert chiude i battenti a diversi Comuni in attesa del rinnovo del contratto. L’emergenza nel Trapanese potrebbe presto fare andare in tilt la raccolta anche nel resto dell’Isola.

Intanto all’avviso di Palazzo d’Orleans per inviare i rifiuti all’estero hanno partecipato solo quattro operatori per un totale di circa 200mila tonnellate a fronte delle 500 mila che la Sicilia dovrebbe mandare via per evitare il collasso. Il tutto con costi a carico dei Comuni ancora da quantificare.

Insomma, il settore rimane sull’orlo del caos. A Palermo la situazione è ancora in emergenza, soprattutto nelle zone periferiche dove ci sono vere e proprie discariche a cielo aperto: come in via Villagrazia o via Tiro a Segno. Il problema è che al momento non vi sono discariche in funzione se non quella di Bellolampo, in difficoltà in attesa dell’ampliamento della sesta vasca, e quella della Sicula trasporti a Lentini.

La stessa discarica di Trapani manda una parte dei rifiuti a Lentini, lo stesso fa la Ecoambiente da Bellolampo. Ancora una volta sarà quindi un’estate di caos e disagi, un’emergenza senza fine.

