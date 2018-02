omicidio

I sogni e la dura vita di Pamela, la 18enne fatta a pezzi

Sognava una vita migliore, voleva la libertà...

Sognava una vita migliore, voleva la libertà. È fuggita cercando proprio quella libertà e invece lungo il suo cammino ha trovato la morte. Una morte atroce e terribile. Perché il cadavere fatto a pezzi di Pamela Mastropietro, 18 anni, è stato ritrovato in due valigie, notate poi sul ciglio di una strada da un automobilista nella zona industriale di Pollenza, in provincia di Macerata, il quale poi ha allertato i carabinieri.

Giovane e bella, lo sguardo tormentato nascosto sotto una cascata di capelli e i post su Facebook che raccontano di una ragazza come tante della sua età. Gli amici, un fidanzato e i sogni di vita di una diciottenne. Quella di Pamela, però, non era una vita facile. La giovane era arrivata a Macerata qualche mese fa, con la speranza di risolvere i suoi problemi in una comunità. Gli studi da estetista all'istituto Luigi Petroselli di Roma non l'avevano tenuta lontana dalla droga e forse da amicizie sbagliate. Pamela si era allontanata dalla comunità qualche giorno fa e i genitori avevano rivolto un appello tramite “Chi l'ha visto”.

Il dolore e l'inquietudine, Pamela li tirava fuori nei post su Facebook dove, oltre a raccontare le serate con gli amici e i pomeriggi spensierati in spiaggia, mostrava anche un altro lato di sé: quello più oscuro. "Tutti dipendiamo da qualcosa che ci fa dimenticare il dolore" si legge in un post, dove si vede una bottiglia di whisky, delle sigarette e un accendino. E ancora: "Voi mi odiate tutti - si legge sotto ad un'altra fotografia - e io per dispetto vi amo tutti". Le immagini del suo profilo restituiscono il ritratto di una giovane affamata di vita, intervallata però da momenti di solitudine e malinconia. Tanti tormenti: "Perché la vita è tutto o niente" diceva.

Pamela era da tempo dipendente dalle droghe, un vizio che non l’aveva mai abbandonata. Ad agosto scorso era finita in una comunità di recupero, da dove due mesi dopo era scappata. Una fuga durata cinque giorni che ha tenuto con il fiato sospeso amici e famiglia.

Quando di lei si sono perse le tracce, la famiglia non ha esitato a rivolgersi a “Chi l'ha visto?”. E ieri sera sua madre, sconvolta, ha raccontato alla trasmissione Rai di avere appreso la notizia dalla stampa. "Come è possibile che io sappia dai giornali e dalla rete che mia figlia è stata trovata in una valigia se gli inquirenti mi hanno convocato domani per l'eventuale riconoscimento?", ha fatto sapere la donna, raccontando che l'ultima volta che ha visto sua figlia risale a qualche giorno fa. Nella comunità, ha invece spiegato la nonna, le regole erano ferree. I familiari potevano sentire Pamela solo ogni 15 giorni. E dall'ultima visita non avevano avuto più contatti con lei. E nessuno sa ancora cosa sia accaduto subito dopo la sua fuga.

Chiunque abbia commesso questo atroce delitto sembra non essersi fatto scrupoli nel deturpare il corpo di questa giovane ragazza, strappandola con forza la vita, quella vita che a volte sembrava troppo dura per Pamela, che come tanti altri ragazzi, purtroppo, riusciva a trovare conforto solamente in droga e alcol. Quella dipendenza da cui a volte sembra impossibile venire fuori. Sembra un rifugio sicuro, che ti aiuta a fuggire dalle difficoltà quotidiane. Ma è un conforto solo apparente, perché alla fine i demoni interiori continuano a divorare e a logorare. E ancora una volta i problemi familiari fanno da sfondo a questa ennesima triste vicenda dal tragico epilogo.

Ma oltre al dolore per la perdita di questa giovane donna, c’è anche la rabbia. Perché nessuno si occupava di lei nonostante vivesse in una comunità? Come è riuscita a fuggire nonostante le “regole ferree” che impedivano addirittura ai familiari di vederla, se non ogni 15 giorni? E poi rimane l’interrogativo più grande: chi ha ucciso Pamela? Chi ha avuto il “coraggio” di fare a pezzi il suo corpo?

