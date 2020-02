mafia

I soldi della mafia di corso dei Mille in Toscana, arresti a Prato

12 arresti a Prato, riciclavano proventi degli affari criminali della famiglia mafiosa di Corso dei Mille.

Riciclavano i proventi degli affari criminali della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia, condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa.

La Guardia di Finanza di Prato, coordinata dalla Dda di Firenze, questa mattina ha eseguito 12 arresti, sei in carcere e sei ai domiciliari, con un totale di 60 indagati. Dieci degli arrestati sono originari di Palermo e provincia, due della Puglia. Sette sono residenti nel capoluogo siciliano, due a Prato, due a Campi Bisenzio (FI) ed uno a Sesto Fiorentino (FI).

I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché reati di intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona.

L‘operazione, denominata “Golden Wood”, ha portato al sequestro di 15 aziende, di decine di conti correnti e disponibilità finanziarie nonché a 120 perquisizioni domiciliari e locali. Gli indagati sono accusati di aver agevolato le attività della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo.

L’associazione, al fine riciclare denaro di provenienza illecita, ha creato e gestito, anche grazie a serie di prestanome, una galassia di imprese con sedi in tutto il territorio nazionale ed in particolare in Toscana, Sicilia e Lazio in parte reali ed effettivamente operanti ed in parte di fatto inesistenti in quanto sprovviste di qualsiasi idonea struttura imprenditoriale. Tutte le aziende avevano come oggetto sociale il commercio di pallets.

