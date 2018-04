problematiche siciliane

I tre casi che scuotono Palermo e la Sicilia

Dalla poco chiara situazione dei disabili a quella intricata di Almaviva, per passare da Blutec.

di Marco Gullà | Pubblicata il: 29/04/2018 - 10:31:08 Letto 361 volte

Dalla poco chiara situazione dei disabili a quella intricata di Almaviva, per passare da Blutec. Il mese di maggio si preannuncia abbastanza caldo per tre vertenze che scuotono Palermo e quindi anche la Sicilia.

Situazione disabili, ieri tramite anche i social è nata una forte polemica con il presidente della Regione Nello Musumeci. Durante la discussione sulla Finanziaria, il presidente Musumeci affronta la questione disabili e dice: "Se non ci fossero stati disabili gravissimi avremmo avuto più soldi per altri settori", dice a Sale d'Ercole. Per il comitato #Siamo handicappati no cretini sono parole inaccettabili. "Si vergogni e faccia pubblica ammenda non per le parole ma per il senso di quello che vogliono trasmettere: odio sociale nei nostri confronti".

Situazione ancora calda e delicata, un po’ come quella di Almaviva: i lavoratori sono più che preoccupati, i vertici della nota azienda di callcenter non vogliono trattare nulla e la preoccupazione seria e forte è quella che nei prossimi mesi possano esserci ulteriori tagli.

Capitolo Blutec, l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese: nei giorni scorsi è andata in scena l’occupazione della sede storica del comune da parte degli operai dell’indotto che lamentano la scarsa attenzione per le loro problematiche, in particolare per circa venti di loro che, per un solo giorno (sono, infatti, stati licenziati il 31 dicembre 2016, a differenza della maggior parte dei loro colleghi che hanno ricevuto la lettera di licenziamento il 1 gennaio 2017), sono rimasti fuori dagli ammortizzatori sociali che avrebbero dovuto accompagnarli fino al 31 dicembre 2019. Tre casi di forte interesse, tre casi spinosi che sicuramente terranno banco anche nei prossimi mesi.

