Ieri l'inverno, da domani estate in Sicilia

La forte pioggia caduta ieri ha fatto danni in tante zone della nostra isola.

Forti temporali in molte zone della Sicilia e purtroppo anche una vittima, a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. La forte pioggia caduta ieri ha fatto danni in tante zone della nostra isola e come detto anche un morto: un operaio, Francesco Battaglia questo il suo nome, che lavorava per una ditta di raccolta rifiuti a Polizzi Generosa. Battaglia si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell'immondizia quando secondo le prime testimonianze è stato fulminato.

L'uomo aveva le mani nere e non ci sono segni di impatto con il mezzo. Forte pioggia caduta anche a Partinico, in queste immagjni vediamo la strada provinciale invasa da un fiume di fango, automobilisti fermi e impantanati. Proprio a causa delle piogge che hanno trasportato grossi quantitativi di fango nell'invaso Poma si è determinato un intorbidamento delle acque. L'Amap ha quindi disposto lo stop dell'impianto Cicala e dell'adduttore Jato.

È stata interrotta l'erogazione idrica all'aeroporto di Palermo, Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci e Isola delle Femmine.

Maltempo che al momento ha dato una tregua. Sin da oggi ci sarà un rialzo delle temperature in tutta la Sicilia e in vista del weekend in città come Palermo Trapani e Catania si registreranno temperature estive. Bel tempo che proseguirà anche per l’inizio della prossima settimana, insomma un netto cambio di fronte rispetto a questi ultimi giorni in cui abbiamo avuto temperature decisamente autunnali.

