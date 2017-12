ikea

Ikea licenzia madre di un disabile perché non rispetta i turni

Licenziata perché non rispetta gli orari di lavoro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2017 - 15:35:39 Letto 632 volte

Licenziata perché non rispetta gli orari di lavoro. Così una dipendente di 39 anni dell'Ikea di Corsico, Marica Ricutti, con due figli - di cui uno disabile - ha ricevuto una lettera di licenziamento per non avere rispettato per due volte i turni.

"In merito alla situazione di Marica Ricutti, Ikea Italia comunica che sta svolgendo tutti gli approfondimenti utili a chiarire compiutamente gli sviluppi della vicenda" fa sapere l'azienda, che spiega in una nota di volere "valutare al meglio tutti i particolari e le dinamiche relative alla lavoratrice oggetto della vicenda".

"Solo dopo aver completato questa analisi - conclude la nota - Ikea Italia commenterà le decisioni prese e le ragioni che ne sono alla base".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!