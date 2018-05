Pranzo istituzionale

Il buffet dell'Ars all'Ucciardone e la politica siciliana che si ferma per le insalate di mare

Il controverso e surreale pranzo offerto dall'Assemblea Regionale Siciliana in occasione del quale l'ascia di guerra della battaglia politica viene sotterrata in favore della buona cucina

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 25/05/2018 - 11:04:14 Letto 566 volte

I problemi della Sicilia e dei siciliani sono tanti, troppi. Le liste degli indagati che ricoprono cariche istituzionali si allungano, e i fascicoli aperti sulle irregolarità sotterrate sotto al tappeto soffocano i magistrati alle scrivanie. Ma come si può dire di no ad un piatto di insalata di polpo e patate, o di involtini di pesce spada?

Come riporta l'Ansa, al pranzo offerto dall'Ars al carcere dell'Ucciardone di Palermo, in occasione del memoriale della strage di Capaci il 23 maggio scorso nell'aula bunker del penitenziario, erano sedute allo stesso tavolo le stesse personalità politiche che alla Regione battagliano l'una contro l'altra: l'assessore regionale Toto Cordaro, il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo e il vice presidente dell'Assemblea siciliana Giancarlo Cancelleri del Movimento Cinque Stelle. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè invece era seduto nel tavolo accanto a Maria Falcone, sorella di Giovanni e responsabile della Fondazione Falcone, presente agli eventi commemorativi in onore delle vittime di mafia.

Il buffet è stato organizzato all'interno del penitenziario, in un'area verde. Tra i presenti anche il senatore Piero Grasso, il presidente dell'antimafia siciliana Claudio Fava e il vice presidente della Regione Sicilia Gaetano Armao.

Negli ultimi tre giorni la massima espressione della mala politica è stato il Comune di Palermo, investito da scandali e polemiche senza tregua, prima con la condanna in primo grado del capo gabinetto Sergio Pollicita e proprio oggi con la richiesta di mandare a processo quattro ex dirigenti del settore cultura; ultimo ma non ultimo, sempre nostrano il caso diventato d'interesse nazionale che ha visto protagonista l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato poiché a capo di una vera e propria rete di spionaggio al fine di prevenire e viziare le tappe dei casi giudiziari in cui era coinvolto. Ma la lotta intestina al marcio in Sicilia può attendere: come si può dire di no ad un piatto di insalata di polpo e patate, o di involtini di pesce spada?

