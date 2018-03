Arrestato

Il cane Ron fa arrestare un pusher, succede a Palermo

I carabinieri che si sono avvalsi dell'infallibile ''fiuto'' del cane Ron, hanno effettuato un arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della stazione di Resuttana Colli, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, svolto unitamente ai miliari della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili che si sono avvalsi dell’infallibile “fiuto” del cane Ron, hanno arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Sardina Vincenzo, nato a Palermo, classe 1992, ivi residente, in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

I Carabinieri a seguito della perquisizione nell’abitazione del Sardina hanno rinvenuto gr. 60 di hashish, un bilancino di precisione e € 350 ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso il locale Tribunale per il rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Fonte: Carabinieri

