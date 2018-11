tragedia casteldaccia

Il Cga: ''La villa di Casteldaccia andava demolita comunque''

La villa di Casteldaccia andava demolita. A sostenerlo con una nota ufficiale è l'ufficio stampa del Consiglio di Stato e della Giustizia amministrativa, dice il Cga.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2018 - 11:36:30 Letto 409 volte

La villa di Casteldaccia andava demolita. A sostenerlo con una nota ufficiale è l’ufficio stampa del Consiglio di Stato e della Giustizia amministrativa che in una nota afferma che “il Tar Sicilia - Palermo non ha mai sospeso l’ordinanza di demolizione del sindaco dell’immobile sito in contrada Cavallaro a Casteldaccia travolto dall’esondazione del fiume Milicia (decreto n. 1602 del 2011). Né può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l’efficacia dell’ordine di demolizione”.

“In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l’ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; ne il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l’ordinanza di demolizione poteva – e doveva – essere eseguita. Ogni altra ricostruzione dei fatti, in merito a questa tragedia in cui hanno perso la vita 9 persone, è falsa e volta a delegittimare l’Istituzione della giustizia amministrativa”, dice il Cga.

