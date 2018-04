cani randagi

Il Comune di Palermo avvia un progetto per l'adozione di 540 randagi **VIDEO**

Il Comune di Palermo e la Lav hanno presentato un progetto per dare una nuova famiglia a 540 cani randagi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2018 - 20:36:28 Letto 338 volte

Il Comune di Palermo e la Lav hanno presentato un progetto per dare una nuova famiglia a 540 cani randagi ospiti del canile municipale della città. Ottanta di loro sono cuccioli ma per tutti, anche quelli più adulti, si cerca di trovare una casa e un po’ di affetto.

Il progetto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione nazionale animalista che intende promuovere le adozioni dei cani randagi, è stato presentato in conferenza stampa a Villa Niscemi alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando, che ha dichiarato: “Una generosa cooperazione, anche per alleggerire al più presto il canile, una struttura che ha bisogno di lavori di risanamento urgenti”.

Secondo stime Lav, in Italia un cane ospite di un canile costa mediamente 1.277 euro all’anno. Il tempo medio di permanenza in una struttura, in assenza di adozioni, è di 7 anni. Adesso, per la prima volta, alcune tra le più efficienti realtà d’Italia nel campo della gestione dei randagi, metteranno a disposizione esperienza e competenze per favorire le adozioni dei randagi del Comune di Palermo.

“Le parole chiave di questo progetto – spiega Federica Faiella, responsabile Lav adozioni – saranno adozioni, risanamento, formazione, prevenzione, cooperazione e salvezza per i quattro zampe presenti nel canile comunale e in quelli privati convenzionati con il Comune”. Tra le attività in programma, nell’ambito del progetto, ci sono il controllo delle nascite, della leishmaniosi canina e delle zoonosi, la movimentazione dei cani fuori regione, interventi per il miglioramento strutturale del canile comunale, agevolazioni in favore di chi adotta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!