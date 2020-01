Il Comune di Palermo fa sul serio: ''Chi non paga non potrà lavorare''. Revoca delle licenze

licenze esercenti

Il Comune di Palermo fa sul serio: ''Chi non paga non potrą lavorare''. Revoca delle licenze

Revoca delle concessioni o delle licenze di tutti gli esercenti non in regola con i pagamenti.

21/01/2020

Chiusura delle attività commerciali, revoca delle concessioni o delle licenze di tutti gli esercenti non in regola con i pagamenti. È quanto prevede il regolamento per il contrasto all'evasione dei tributi voluto dalla giunta comunale.

Basterà un solo mese di ritardo per fare scattare la segnalazione allo sportello unico delle attività produttive che dovrà inviare un sollecito al commerciante invitandolo a mettersi a posto. Se non lo farà, scatterà una sanzione molto pesante.

Secondo i calcoli degli uffici comunale, la morosità del commercio ammonta a circa 21 milioni.

