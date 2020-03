emergenza acqua

Il Comune raccomanda: ''Non utilizzate l'acqua, ecco quali i quartieri coinvolti''

Problemi di qualità dell'acqua in numerose zone di Palermo, risultata ''non idonea al consumo umano''.

Problemi di qualità dell'acqua in numerose zone di Palermo, risultata "non idonea al consumo umano". L'avviso è stato pubblicato nella pagina Telegram della Protezione Civile del Comune.

"In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale del Comune di Palermo n. 27/OS del 06/03/2020 - si legge in una nota dell'Amap - assunta di seguito alle analisi effettuate dall’ASP 6, in data 25/02/2020, si informa che è inibito, fino a diversa comunicazione, l’uso delle acque distribuite dai serbatoi Petrazzi Alto e Basso per il consumo umano".

È dunque vietato l'uso dell'acqua per i seguenti utilizzi:

come bevanda;

per le imprese alimentari;

per la reidratazione e ricostituzione di alimenti;

per la preparazione di alimenti e bevande in cui l’acqua costituisca ingrediente o entri in contatto con l’alimento per tempi prolungati;

per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione, anche se limitata, di acqua come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale".

Queste le zone interessate: Mondello, Partanna Mondello, Lungomare Cristoforo Colombo, Zen, Marinai Alliata, Giusino, Castelforte, Pallavicino, Villaggio Ruffini, Lanza di Scalea, San Lorenzo, Villa Adriana, Sottorete 5 "Libertà", Cruillas-Badia, Lazio Leoni, Fante, Resuttana-San Lorenzo, Sottorete 11 "Noce Uditore".

Intanto l’AMAP ha aumentato la clorazione delle acque in rete che sono costantemente monitorate. I recenti controlli analitici effettuati non hanno evidenziato criticità.

