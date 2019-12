Il concerto di capodanno al Cep si farà

concerto di capodanno

Il concerto di capodanno al Cep si farÓ

Sembrano superati gli ostacoli per il concerto al Cep con Nino Frassica e i Tinturia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2019 - 14:07:42 Letto 380 volte

Forse ci siamo. Manca un giorno al concerto di Capodanno e dopo il braccio di ferro tra Comune e Iacp sembrano superati gli ostacoli per il concerto al Cep con Nino Frassica e i Tinturia. Si tratta di uno dei due appuntamenti per la notte di San Silvestro: l'altro è in piazza Giulio Cesare con Mario Biondi dove è quasi pronto il palco.

Dopo il botta e risposta tra lo Iacp (che rivendica la proprietà dell'area del Cep dov'è prevista la manifestazione) e il Comune, stamane l'amministrazione comunale, attraverso il capo area dell'assessorato alla Cultura, Domenico Verona, ha presentato una richiesta di autorizzazione allo Iacp per l'utilizzo dello spazio nei pressi della villetta intitolata a Peppino Impastato.

La lettera spiega che "nelle more dei necessari approfondimenti e al fine di evitare che la questione possa essere di ostacolo al rilascio delle autorizzazioni per lo spettacolo, si richiede l'autorizzazione all'utilizzo del terreno in parola fino alla data del primo gennaio 2020 sollevando lo Iacp da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone e cose per l'utilizzo dell'area nel periodo in questione evidenziano che nessuna somma di denaro è stata prevista per l'utilizzo del medesimo spazio".

